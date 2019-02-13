В Мещовском районе «Мицубиси» улетела в кювет

13.02.2019 13:27 373

Сегодня, 13 февраля, на трассе М-3 «Украина» в Мещовском районе случилось ДТП.

Около 8 часов утра водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением, и машина улетела в кювет и получила повреждения. В результате аварии пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС. Последствия аварии ликвидировали.