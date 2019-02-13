В столкновении иномарки и «Газели» пострадали люди

13.02.2019 13:21 375

Сегодня, 13 февраля, в Перемышльском районе произошла авария. У Деревни Брагино столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Газель». В результате столкновения пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм оценивала медицинская бригада, прибывшая на место происшествия. На данный момент последствия аварии ликвидированы, сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС.



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