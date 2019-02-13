Чтобы избежать тюрьмы, бизнес-вумен продала имущество и рассчиталась с покупателями

13.02.2019 10:37 656

Калужская предпринимательница попала в сложную финансовую ситуацию и начала собирать с покупателей предоплату для выполнения заказа.

В результате она составила 14 договоров на поставку мебели и получила более 260 тысяч рублей. Однако в установленные сроки обязательства свои женщина не выполнила и денег не вернула.

Потерпевшие обратились в полицию с соответствующим заявлением, и на предпринимателя завели дело о мошенничестве. Увидев, что дело запахло тюремным сроком, мебельщица распродала свое имущество и честно рассчиталась со всеми клиентами.

Так как на сегодняшний день потерпевшие претензий к ней не имеют, следствие ходатайствует перед судом о наказании предпринимателя судебным штрафом.