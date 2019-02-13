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Калужские энергетики перешли в режим повышенной готовности

13.02.2019 10:27 0 425
Калужские энергетики перешли в режим повышенной готовности

В связи со снегопадом калужские энергетики перешли в режим повышенной готовности и усилили контроль над важными объектами.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, 155 бригад в количестве 776 человек и 212 единиц техники готовы оперативно ликвидировать любое ЧП. Кроме того, специалисты подготовили резервные источники электроснабжения для электроснабжения обесточенных объектов.


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