13.02.2019 10:27 425

В связи со снегопадом калужские энергетики перешли в режим повышенной готовности и усилили контроль над важными объектами.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, 155 бригад в количестве 776 человек и 212 единиц техники готовы оперативно ликвидировать любое ЧП. Кроме того, специалисты подготовили резервные источники электроснабжения для электроснабжения обесточенных объектов.