Семейный скандал закончился поножовщиной и угрозами убийства

13.02.2019 09:54 589

В одной из квартир наукограда произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина напал на сожительницу с ножом.

Как сообщила пресс-служба полиции Обнинска, он нанес женщине 11 ножевых ударов, оставив ссадины по всему телу. Размахивая ножом, буйный муж угрожал женщине убийством.

Полиция завела уголовное дело и теперь устанавливает все обстоятельства происшествия для передачи дела в суд.