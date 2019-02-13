В области ожидается сильный снегопад

13.02.2019 09:25 378

Как сообщили синоптики, сегодня, 13 февраля, в ближайшие часы в Калужской области ожидается мокрый снег, сильный гололед и гололедица на дорогах.

Отложение снега на проводах и деревьях может стать причиной повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения плохо закрепленных рекламных конструкций и вызвать нарушения в работе ЖКХ, сообщила пресс-служба МЧС.

Кроме того, снегопад создает опасность на дорогах, водителей просят быть предельно внимательными.