Калужская группировка поставляла наркотики в Московскую и Калужскую области

34-летняя калужанка создала и возглавила преступную группу по распространению наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 11 февраля.
Соучастником наркоторговца был житель Владимирской области, он занимался сбытом дурмана. Преступная группа расфасовывала крупные партии наркотика по более мелким дозам и распространяла с помощью закладок в Калужской и Московской областях, а также в столице.
При задержании у наркоторговцев нашли гашиш, канабис и метадон. Из обвиняют как минимум в 9 эпизодах.
Дело направлено в суд.
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