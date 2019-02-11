Калужская группировка поставляла наркотики в Московскую и Калужскую области

11.02.2019 10:33 39

34-летняя калужанка создала и возглавила преступную группу по распространению наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 11 февраля.

Соучастником наркоторговца был житель Владимирской области, он занимался сбытом дурмана. Преступная группа расфасовывала крупные партии наркотика по более мелким дозам и распространяла с помощью закладок в Калужской и Московской областях, а также в столице.

При задержании у наркоторговцев нашли гашиш, канабис и метадон. Из обвиняют как минимум в 9 эпизодах.

Дело направлено в суд.