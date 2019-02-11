Магазин разливных напитков сгорел ночью в Калуге

11.02.2019 10:14 142

Магазин различных напитков Beer hous загорелся ночью в понедельник, 11 февраля, на калужской улице Плеханова. Пожарных вызвали на тушение возгорания в 4:11. С огнем боролись 12 человек на 4 спецмашинах. В результате пожара никто из людей не пострадал, причины возгорания уточняются, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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