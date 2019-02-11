«Хендай» сгорел в Шайковке

11.02.2019 09:33 177

В воскресенье, 10 февраля, в поселке Шайковка Кировского района загорелся автомобиль «Хендай».

Тушили полыхающую машину 6 пожарных на двух спецмашинах. Они справились с огнем. Но, судя по оперативным фото, моторный отсек иномарки выгорел практически полностью. Серьезно повреждена передняя часть салона.

В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.