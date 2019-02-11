Человек пострадал при пожаре жилого дома в Юхновском районе

11.02.2019 08:48 210

Жилой двухэтажный дом загорелся в деревне Бельдягино Юхновского района в воскресенье, 10 февраля.

Пожарных вызвали в 15:07. На место ЧП выехали 6 спасателей на 2 спецмашинах. Они оперативно потушили возгорание. Судя по оперативным фото, от огня пострадал второй этаж и крыша здания.

В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.