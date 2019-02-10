Подросток украл у менеджеров их игрушки

Несовершеннолетний житель Обнинска проник в офис, расположенный в одном из торговых центров, и похитил оттуда игровую приставку и два джойстика.
Полиция быстро вычислила воришку, причинившего ущерба на 10 тысяч рублей, и возбудила уголовное дело за кражу, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.
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