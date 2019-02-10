В пожаре на улице Звездной пострадал человек

10.02.2019 11:15 564

Вчера, 9 января, в Калуге случился пожар. В многоэтажном доме на улице Звездная загорелся мусоропровод. На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ликвидируя последствия возгорания. Как сообщила пресс-служба ведомства, в огне пострадал человек.



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