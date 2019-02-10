Похититель велосипеда пойдет под суд

10.02.2019 11:08 311

У жителя Боровского района украли велосипед из подъезда дома.

Сотрудники полиции выяснили, что угонщиком двухколесного средства передвижения, стоимостью 10 тысяч рублей, оказался ранее судимый местный житель. Так, нуждаясь в деньгах, он спланировал похищение, откатил велосипед и после продал его.

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по Боровскому району, воришка будет отвечать перед судом по уголовной статье «Кража».