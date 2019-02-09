Воришка украл и съел продукты из ячейки камеры хранения магазина

09.02.2019 18:54 95

Житель Обнинска похитил сумку из ячейки камеры хранения сетевого супермаркета.

Добычей воришки оказались продукты и женский зонтик.

Хозяйка сумки, обнаружив пропажу, пожаловалась в полицию. С помощью участкового, похитителя маринованных огурцов, масла и овощей выявили, и полицейские пришли к нему с обыском, где найденный дамский зонтик изобличил преступника. А продукты, как оказалось, он уже съел.

Пресс-служба УМВД области сообщает, что по закону РФ вору грозит до 5 лет тюрьмы.