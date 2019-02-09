Лед на реках области потемнел и теряет прочность

09.02.2019 10:45 382

По состоянию на 8 февраля, толщина льда на закрытых водоёмах по-прежнему составляет 26-31 сантиметр. Но на реках области ледостав с полыньями: лед стал темным и рыхлым, что свидетельствует о потере прочности.

Как сообщили в МЧС, Ока в черте города имеет многочисленные промоины и толщина ледяного покрова не превышает 24-33 сантиметра. Яченское водохранилище стабильно держит крепкий лед в 29-31 сантиметр.