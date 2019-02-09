Гость-собутыльник обокрал хозяина

09.02.2019 10:37 314

Житель Боровска пожаловался в полицию на пропажу из дома мобильного телефона. Как оказалось, хозяин гаджета распивал спиртные напитки со своим знакомым, жителем Пензенской области. Гость, уходя, прихватил с собой мобильник. Как сообщила пресс-служба ОМВД Боровского района, на вороватого собутыльника завели уголовное дело о краже.



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