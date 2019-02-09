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Гость-собутыльник обокрал хозяина

09.02.2019 10:37 0 314
Гость-собутыльник обокрал хозяина

Житель Боровска пожаловался в полицию на пропажу из дома мобильного телефона.

Как оказалось, хозяин гаджета распивал спиртные напитки со своим знакомым, жителем Пензенской области. Гость, уходя, прихватил с собой мобильник.

Как сообщила пресс-служба ОМВД Боровского района, на вороватого собутыльника завели уголовное дело о краже.


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