Жителя кировского района будут судить за найденную на улице карту

09.02.2019 10:28 457

Житель Кировского района нашел на улице банковскую карту, на обратной стороне которой был написан пин-код.

Решив проверить баланс, он зашел в здании банкомата, предусмотрительно натянув на голову капюшон, зная о ведущемся видеонаблюдении. Обнаружив на счету 50 тысяч рублей, обладатель ценной находки обналичил их, а карту выбросил.

Через некоторое время владелец карты обнаружил ее отсутствие. Пока работники банка блокировали доступ к счету, выяснилось, что денег нет.

Потерпевший обратился в полицию, которая вскоре вычислила фигуранта по камерам видеонаблюдения и задержала. Как сообщает пресс-служба УМВД области, он пообещал возместить ущерб.