Жителя кировского района будут судить за найденную на улице карту

Житель Кировского района нашел на улице банковскую карту, на обратной стороне которой был написан пин-код.
Решив проверить баланс, он зашел в здании банкомата, предусмотрительно натянув на голову капюшон, зная о ведущемся видеонаблюдении. Обнаружив на счету 50 тысяч рублей, обладатель ценной находки обналичил их, а карту выбросил.
Через некоторое время владелец карты обнаружил ее отсутствие. Пока работники банка блокировали доступ к счету, выяснилось, что денег нет.
Потерпевший обратился в полицию, которая вскоре вычислила фигуранта по камерам видеонаблюдения и задержала. Как сообщает пресс-служба УМВД области, он пообещал возместить ущерб.
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