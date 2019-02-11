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В Обнинске 48 машин ждут эвакуации

11.02.2019 08:00 0 232
В Обнинске 48 машин ждут эвакуации

Обнинские коммунальщики объявили войну бесхозным машинам. Как сообщил на днях портал Obninsk.name, с начала года во дворах наукограда обнаружили 48 так называемых «подснежников». Их оклеили предупреждениями об эвакуации. Коммунальщики надеются на сознательность владельцев.

В первую очередь работники МПКХ увозят те автомобили, которые мешают людям. На сегодняшний день на хранении находятся 33 брошенных хозяевами автомобиля.

 


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