В Обнинске 48 машин ждут эвакуации

11.02.2019 08:00 232

Обнинские коммунальщики объявили войну бесхозным машинам. Как сообщил на днях портал Obninsk.name, с начала года во дворах наукограда обнаружили 48 так называемых «подснежников». Их оклеили предупреждениями об эвакуации. Коммунальщики надеются на сознательность владельцев.

В первую очередь работники МПКХ увозят те автомобили, которые мешают людям. На сегодняшний день на хранении находятся 33 брошенных хозяевами автомобиля.