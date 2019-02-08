Приставы взыскали с неплательщиков 539 миллионов

08.02.2019 20:50 175

В прошлом году Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области взыскало в бюджет области 539 миллионов рублей задолженности по налогам.

Как сообщила 8 февраля пресс-служба ведомства, в 2018 году приставы возбудили около 43 000 исполнительных производств о взыскании таких задолженностей. 700 неплательщиков поплатились имуществом на сумму 344 миллиона рублей, которое арестовали исполнители.