С начала года на областных трассах погибли трое пешеходов, а двое получили травмы

08.02.2019 16:32 133

С начала года на федеральных трассах Калужской области произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в которых 3 человека погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, только за первый месяц текущего года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 375 нарушений ПДД пешеходами, переходившими дорогу в неположенном месте и оштрафовали более 90 водителей, не уступивших им дорогу.