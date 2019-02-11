36 квадратных метров ям убрали с дорог

11.02.2019 07:00 223

В Обнинске продолжают приводить в порядок тротуары и проезжую часть, несмотря на погодные условия.

Как сообщил портал Obninsk.name, на этой неделе работники МПКХ сделали ямочный ремонт на площади 36 квадратных метров. Так, дорожное полотно подлатали на северном выезде из города, на проспекте Маркса, на улицах Калужской и Дачной.

Отвечая на многочисленные вопросы жителей города о том, можно ли проводить такие работы зимой, коммунальщики ответили, что используют специальные технологии.



