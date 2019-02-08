На трассе М-3 «Украина» в аварии двух иномарок пострадал человек

Сегодня, 8 февраля, на трассе М-3 «Украина» в Боровском районе случилось ДТП.
Около 11 часов 30 минут спасатели региональной службы МЧС приняли сообщение о столкновении двух автомобилей: «Вольво» и «Сузуки». Как сообщила пресс-служба ведомства, в результате аварии пострадал человек. Подробности происшествия и состояние пострадавшего уточняют прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции и медики.
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