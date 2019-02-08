Вор-рецидивист, обиравший дачи, вернется на нары

Вор-рецидивист вернется в тюрьму за новые подвиги.
На сегодняшний день его обвиняют в 6 кражах: он специализировался на дачных кооперативах. Так, проникнув в чужой туалет он вынес насос на сумму 5500 рублей, в другом доме похитил самовар за 20 000 рублей. Также украл инструменты и газонокосилку, ноутбук и фотоаппарат.
Попался воришка на попытке продать сварочный аппарат и газонокосилку.
Пресс-служба обнинской полиции сообщает, что ему светит 6 лет лишения свободы.
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