Вор-рецидивист, обиравший дачи, вернется на нары

08.02.2019 15:23 274

Вор-рецидивист вернется в тюрьму за новые подвиги.

На сегодняшний день его обвиняют в 6 кражах: он специализировался на дачных кооперативах. Так, проникнув в чужой туалет он вынес насос на сумму 5500 рублей, в другом доме похитил самовар за 20 000 рублей. Также украл инструменты и газонокосилку, ноутбук и фотоаппарат.

Попался воришка на попытке продать сварочный аппарат и газонокосилку.

Пресс-служба обнинской полиции сообщает, что ему светит 6 лет лишения свободы.