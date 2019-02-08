Приговор буйному пациенту специнтерната оставили без изменений

08.02.2019 15:07 267

Суд оставил без изменений приговор, вынесенный пациенту Русиновского специнтерната за нанесение травмы, повлекшей смерть потерпевшего.

В мае 2018 года двое мужчин выпивали в палате интерната и поссорились. Не найдя других аргументов, обвиняемый ударил оппонента кухонным ножом в бедро. В результате ранения собутыльник скончался от потери крови.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета области, виновного приговорили к пяти годам строгого режима, но он обжаловал приговор. Суд не пошел ему на уступки и жалобу не удовлетворил.