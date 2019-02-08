Пьяницу-рецидивистку лишат свободы на три года за нетрезвое вождение

08.02.2019 14:45 395

Полиция Обнинска расследует уголовное дело о пьяном вождении.

Так сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвую автоледи. Медицинское освидетельствование показало наличие в ее крови этилового спирта в количестве 0,520 мг/л.

Как выяснилось, нарушительница, жительница Кировского района, ранее уже лишалась прав за аналогичное правонарушение. Теперь любительнице выпить за рулем грозит до 3 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба полиции наукограда.