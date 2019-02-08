Житель Московской области обманул тарусян 16 раз, обещая подключить интернет

08.02.2019 19:37 262

Следователи Тарусы продолжают расследовать мошенничества при подключении интернета, сообщила 8 февраля пресс-служба УМВД области.

Местные жители, оплатившие подключение к сети и не получившие его, написали заявление в полицию. Так, один из сотрудников компании-провайдера, житель Московской области, заключил договоры и взял оплату, а после этого уволился из организации.

На сегодняшний день расследуются 16 эпизодов этого дела.