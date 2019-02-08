Хозяин «резиновой квартиры» прописал к себе 11 иностранцев

08.02.2019 18:24 79

Житель Малоярославца фиктивно прописал у себя 11 иностранцев, сообщила 8 февраля пресс-служба УМВД области

Мужчина регистрировал иностранных граждан без права проживания в течение полугода за небольшое вознаграждение. Хозяин «резиновой квартиры» заявил, что не знал об ответственности и очень раскаивается, но тем не менее уголовное дело на него завели. Как сообщила полиция, за незаконную постановку на учет иностранцев ему придется отвечать перед судом.