Задержан мошенник, обиравший стариков

Полиция Калуги на днях задержала мошенника, похищавшего деньги у стариков.
27-летний калужанин, будучи банковским работником, воровал деньги с невостребованных счетов пенсионеров, подделывая подписи. Также он приглашал стариков на встречу в офис и, под предлогом закрытия старого счета и открытия нового, вводил пожилых людей в заблуждение.
Как сообщила пресс-служба УМВД области, таким образом мошенник обокрал шестерых пенсионеров в возрасте от 60 до 99 лет, присвоив около 300 тысяч рублей.
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