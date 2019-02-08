Задержан мошенник, обиравший стариков

08.02.2019 12:41 131

Полиция Калуги на днях задержала мошенника, похищавшего деньги у стариков.

27-летний калужанин, будучи банковским работником, воровал деньги с невостребованных счетов пенсионеров, подделывая подписи. Также он приглашал стариков на встречу в офис и, под предлогом закрытия старого счета и открытия нового, вводил пожилых людей в заблуждение.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, таким образом мошенник обокрал шестерых пенсионеров в возрасте от 60 до 99 лет, присвоив около 300 тысяч рублей.