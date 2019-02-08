В минувшие сутки два человека получили травмы в двух авариях

08.02.2019 10:41 173

Вчера, 7 февраля, два человека пострадали в двух авариях на дорогах области.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3958 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 9 человек сели за руль пьяными либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 14 водителей не пристегнули детей должным образом, а 9 лихачей вылетели на полосу встречного движения.

Кроме того, инспекторы поймали 80 пешеходов-нарушителей.

Как сообщила пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД области, по всем фактам нарушений составлены административные протоколы.