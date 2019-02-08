Предприимчивый сотрудник обокрал хозяина фирмы на 330 000 рублей

08.02.2019 10:36 250

В полицию Калуги обратился житель столицы, заявив, что с его счетов похитили 330 тысяч рублей.

Полицейские нашли вора – им оказался молодой сотрудник, работавший под руководством потерпевшего в торговой точке. Так, руководитель отдал ему несколько карт разных банков для расчетов с поставщиками, а молодой человек воспользовался доступом к счетам фирмы, благо он знал все коды. Деньгами он распорядился по своему усмотрению: накупил товаров, расплатился с долгами, а часть обналичил.

Хозяин фирмы, получив сообщения о списании денег, немедленно обратился к стражам порядка, и похитителя задержали в кратчайшие сроки. Как сообщила пресс-служба УМВД области, на суде ему грозит до 6 лет тюрьмы.