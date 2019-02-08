Гость украл хозяйский телефон и списал со счета деньги

08.02.2019 09:36 313

Житель Детчино пойдет под суд за кражу мобильника и денег с банковской карты.

Находясь в гостях у своего знакомого, он похитил хозяйский телефон, а позже с помощью мобильного приложения, установленного в гаджете, списал с его счета 4900 рублей.

Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску сообщает, что за кражу вороватому гостю грозит до 6 лет тюрьмы.