Калужские пригороды останутся без света

08.02.2019 09:02 267

Сегодня, 8 февраля, в пригородах Калуги отключат электроэнергию из-за плановых работ на оборудовании. По сообщению филиала Калугаэнерго, с 9:00 до 16:00света не будет по следующим адресам: д.Тинино (частично),

д. Слободка (частично),

д. Красный Городок (частично),

д. Красотынка (частично).



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