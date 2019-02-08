Иностранец стал россиянином благодаря нерадивой чиновнице

08.02.2019 06:49 363

Козельский суд на днях признал виновной в фиктивной регистрации иностранца сотрудницу ОВМ МО МВД России «Козельский».

Занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции, она фиктивно прописала иностранного гражданина в квартире своих родственников. После этого женщина направила заведомо ложные документы в управление по вопросам миграции УМВД России по Калужской области, на основании решения которого иностранец стал гражданином России.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, виновницу оштрафовали на 350 000 рублей.