Иностранец стал россиянином благодаря нерадивой чиновнице

Козельский суд на днях признал виновной в фиктивной регистрации иностранца сотрудницу ОВМ МО МВД России «Козельский».
Занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции, она фиктивно прописала иностранного гражданина в квартире своих родственников. После этого женщина направила заведомо ложные документы в управление по вопросам миграции УМВД России по Калужской области, на основании решения которого иностранец стал гражданином России.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, виновницу оштрафовали на 350 000 рублей.
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