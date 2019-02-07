За хранение взрывчатки мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей

07.02.2019 19:00 105

Жителя Думиничского района обвинили в незаконном хранении взрывчатки.

Мужчина при неустановленных обстоятельствах приобрел более 182 граммов промышленно изготовленного сформированного заряда на основе тротила и гексогена, пригодного к взрыву. Опасную покупку он хранил в сарае у дома.

На суде обвиняемый своей вины не признал, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Суд приговорил его к полутора годам условно и штрафу в 15 000 рублей.