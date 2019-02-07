Водоканал Думиничского района оставил жителей без воды на 2 суток

07.02.2019 20:30 125

Прокуратура Думиничского района заинтересовалась прорывом центрального водопровода.

Авария произошла 20 января, а устранить ее удалось только 22 января. Время устранения аварии превысило максимально допустимое по СНиП и составило 2 суток, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В результате бездействия ГП «Калугаоблводоканал» в селе Чернышено без центрального водоснабжения осталось 200 жилых домов, 250 жителей, а также детский сад.