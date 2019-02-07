На окраинах Калуги уменьшится напор воды

07.02.2019 17:49 203

Завтра, 8 февраля, калужский водоканал проведет ряд профилактических работ на сборном водоводе. В связи с этим с 9:00 до 21:00 напор холодной воды будет снижен в следующих районах: Северный, Байконур, Кубяка, Канищево, Малиновка, Швейцарская деревня. Пресс-служба водоканала обещает организовать подвоз воды.



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