Прокуратура оштрафовала хозяина кафе на 60 тысяч рублей за серую зарплату

В одном из Кировских кафе работникам платили меньше установленного минимального МРОТ, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Кроме того, прокурорская проверка установила, что зарплата в организации выплачивается только один раз в месяц, что противоречит трудовому кодексу РФ. Также прокуроры выявили, что сотрудники работают без официального оформления, получая деньги на руки.
В результате инспекции, руководство общепита оштрафовали на 60 тысяч рублей, а все нарушения устранили.
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