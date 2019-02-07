Прокуратура оштрафовала хозяина кафе на 60 тысяч рублей за серую зарплату

07.02.2019 16:44 287

В одном из Кировских кафе работникам платили меньше установленного минимального МРОТ, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, прокурорская проверка установила, что зарплата в организации выплачивается только один раз в месяц, что противоречит трудовому кодексу РФ. Также прокуроры выявили, что сотрудники работают без официального оформления, получая деньги на руки.

В результате инспекции, руководство общепита оштрафовали на 60 тысяч рублей, а все нарушения устранили.