Калужан приглашают на «горячую линию» задавать вопросы о гриппе

07.02.2019 15:57 208

В Калужской области заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

С 4 по 18 февраля калужане и жители области получат консультацию специалистов по всем интересующим вопросам по телефонам:

8(4842)55-01-28

8(4842)59-31-06

Узнать о профилактике и лечении гриппа можго будет с 09 до 17 часов в указанные даты.