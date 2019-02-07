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Обнинск потратит 10 миллионов на охрану школ

07.02.2019 15:07 0 95
Обнинск потратит 10 миллионов на охрану школ

Обнинск намерен потратить 10 миллионов рублей на охрану школ. Как сообщили журналисты Obninsk.name, соответствующий лот размещен на официальном портале закупок.

Стоимость охраны общеобразовательных учреждений наукограда отличается в разы: если в школе на это планируют потратить без малого 500 тысяч рублей, то в лицее та же услуга обойдется больше полутора миллионов.

Поставщик услуги будет определен 1 марта и приступит к выполнению своих обязанностей 1 апреля текущего года.


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