Обнинск потратит 10 миллионов на охрану школ

07.02.2019 15:07 95

Обнинск намерен потратить 10 миллионов рублей на охрану школ. Как сообщили журналисты Obninsk.name, соответствующий лот размещен на официальном портале закупок.



Стоимость охраны общеобразовательных учреждений наукограда отличается в разы: если в школе на это планируют потратить без малого 500 тысяч рублей, то в лицее та же услуга обойдется больше полутора миллионов.

Поставщик услуги будет определен 1 марта и приступит к выполнению своих обязанностей 1 апреля текущего года.