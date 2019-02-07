Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 07 февраля
$ 65.67 0.10
74.77 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Калужские пригороды остались без света

07.02.2019 14:07 0 185
Калужские пригороды остались без света

Сегодня районы областного центра и пригороды оставались без света. Так, жители некоторых деревень останутся без электричества до 17 часов.

Так филиал «Калугаэнерго сообщил об отключении электроэнергии в таких населенных пунктах как:

  • д.Тинино (частично),
  • д. Угрюмово (частично),
  • д. Натальино (частично)

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Калужин приглашают на «горячую линию» задавать вопросы о гриппе 07.02.2019 15:57

Обнинск потратит 10 миллионов на охрану школ 07.02.2019 15:07

Неплательщик выплатил все долги, лишь бы не расстоваться с «ласточкой» 07.02.2019 14:35

В Спас-Деменске будут пить чистую воду 07.02.2019 14:25

Малолетние преступники из Калуги получат образование прямо в СИЗО 07.02.2019 13:45

8 лет тюрьмы светит неосмотрительному бизнесмену, предложившему офицеру взятку 07.02.2019 13:37

Похититель сумочек забрался в кафе по трубе 07.02.2019 13:30

У сбытчика-рецидивиста нашли почти полкило наркотиков 07.02.2019 12:30

Хозяев котика развели на 9 тысяч рублей 07.02.2019 11:53

Вчера в одной аварии пострадали пятеро 07.02.2019 10:51

Народные новости
4051 32
Alejandro
4874 31
Pravdiviy
4230 9
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

Вчера 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Покупайте в интернете дешево: обзор цен всех магазинов

Ferretti e Ferretti и Caroti — правильная детская мебель

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.