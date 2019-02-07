Калужские пригороды остались без света

07.02.2019 14:07 185

Сегодня районы областного центра и пригороды оставались без света. Так, жители некоторых деревень останутся без электричества до 17 часов.

Так филиал «Калугаэнерго сообщил об отключении электроэнергии в таких населенных пунктах как: