8 лет тюрьмы светит неосмотрительному бизнесмену, предложившему офицеру взятку

07.02.2019 13:37 304

Калужский бизнесмен попытался дать взятку офицеру полиции.

Факт дачи взятки в 20 000 рублей задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Калуге. Как сообщила пресс-служба ведомства, предприниматель будет отвечать в суде по уголовному делу «Дача взятки», за которое полагается до восьми лет тюрьмы.