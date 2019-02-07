У сбытчика-рецидивиста нашли почти полкило наркотиков

07.02.2019 12:30 209

Неоднократно судимый житель Боровского района вступил в шайку, сбывающую наркотики в Калуге и области, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 7 февраля.

Мужчина забирал крупные партии товара из тайников, фасовал на мелкие партии, хранил при себе и перевозил на своей машине для передачи покупателям.

Однажды его действия попали в поле зрения оперативников, и при следующей реализации партии наркоты сбытчика задержали. Обыскав его жилье, полицейские изъяли более 370,67 грамма наркотиков растительного происхождения и 38,32 грамма психоактивных синтетических веществ.

Рецидивист ответит в суде за 23 установленных факта сбыта крупных партий наркотиков. К тому же, как сообщила пресс-служба УМВД области, он и сам употребляет запрещенные вещества.