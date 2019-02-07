Хозяев котика развели на 9 тысяч рублей

07.02.2019 11:53 718

Недавно калужанка разместила на сайте объявление о продаже котенка. Вскоре ей перезвонил мужчина, представившийся руководителем фирмы, и сообщил, что купит питомца в подарок сотруднице. После этого он попросил привезти подарок к месту работы.

Женщина послала мужа отвезти кота по заданному адресу, и, когда подъезжая к офису, он связался с покупателем, тот внезапно попросил купить угощения имениннице и перевести на ее номер 9 тысяч рублей, пообещав все компенсировать с лихвой.

Доверчивый калужанин привез все требуемое, но его ожидал сюрприз: работники компании были не в курсе всего, а «покупатель» перестал выходить на связь. Тут продавца осенило, что его обманули, и он обратился в полицию, где и завели дело о мошенничестве.