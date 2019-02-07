Вчера в одной аварии пострадали пятеро

07.02.2019 10:51 113

В минувшие сутки, 6 февраля, на территории Калужской области 5 человек пострадали в одной аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3456 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 6 человек сели за руль в нетрезвом виде или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 9 водителей неправильно перевозили детей, 2 торопыги вылетели на встречку.

Кроме того, 53 пешехода оштрафованы за нарушения правил дорожного движения, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.