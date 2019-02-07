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Жилой дом сгорел в Боровске

07.02.2019 10:11 0 137
Жилой дом сгорел в Боровске

В среду, 6 февраля, жилой дом загорелся на боровской улице Циолковского.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 17:43. На место выехали 16 пожарных и 5 спецмашин. Совместными усилиями они справились с возгоранием.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.


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