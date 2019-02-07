Молодой рецидивист ограбил старушку на 100 тысяч

07.02.2019 08:17 535

20-летний приезжий из Ивановской области отобрал сумку у калужской пенсионерки, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 7 февраля.

Молодой человек выхватил у женщины сумку с кошельком, деньгами, банковской картой и сотовым телефоном на безлюдной улице. И сбежал на автомобиле.

Позже юноша снял со счета пострадавшей 90 тысяч, так как пин-код от карточки был написан на бумажке и лежал в сумке.

Полицейские задержали грабителя. У него уже есть судимость.