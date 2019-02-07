Районную администрацию убеждают расстаться с неработающим арендатором земли

07.02.2019 07:00 422

ООО «Агротех ЛТД» арендует в Малоярославецком районе сельскохозяйственные земли, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора в среду, 6 февраля. Предприятие должно выращивать картошку, но вместо этого оно забросило арендованные земли и пашня медленно зарастет сорняками, кустами и деревьями. Крестьян наказали. Администрации района предложено расторгнуть договор с нерадивым арендатором.



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