Банковские карты нескольких человек обокрали за сутки

07.02.2019 06:33 574

Четыре сообщения о кражах с банковских карт поступили в полицию за сутки, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 6 февраля.

Двоих жителей Калуги в совокупности обманули на 35 с лишним тысяч рублей. Данные карт мошенники получали через социальные сети.

Жители Малоярославецкого и Перемышельского районов необдуманно сообщили данные ворам. В итоге один пострадавший лишился 9 тысяч, а второй — 7.