Банковские карты нескольких человек обокрали за сутки

Четыре сообщения о кражах с банковских карт поступили в полицию за сутки, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 6 февраля.
Двоих жителей Калуги в совокупности обманули на 35 с лишним тысяч рублей. Данные карт мошенники получали через социальные сети.
Жители Малоярославецкого и Перемышельского районов необдуманно сообщили данные ворам. В итоге один пострадавший лишился 9 тысяч, а второй — 7.
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