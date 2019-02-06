Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 06 февраля
$ 65.57 0.02
74.91 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Два человека погибли и один пострадал на дорогах области за день

06.02.2019 18:57 0 159
Два человека погибли и один пострадал на дорогах области за день

За вторник, 5 февраля, в Калужской области произошло 2 серьезных ДТП в которых погибли двое и пострадал один человек.

Аварий с материальным ущербом оформлено 45, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы оштрафовали за день почти 4 тысячи нарушителей. Из них 6 водителей были нетрезвы, 15 нарушили правила перевозки детей, 7 автолюбителей выехали на встречную полосу, 72 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Управляющая компания не ответила на жалобу о текущей крыше 06.02.2019 21:09

В Калужской области 154 дольщика ждут свои квартиры 06.02.2019 18:49

Жители Обнинска скинулись и купили бедной соседке новую плиту 06.02.2019 17:59

«Калужская нива» регулярно задерживала зарплату 06.02.2019 17:47

Обнинская волейболистка выиграла Кубок России 06.02.2019 17:24

Производителя молока оштрафовали за одноразовую выплату зарплаты 06.02.2019 16:29

Дачный дом сгорел дотла в деревне Ильинка 06.02.2019 15:39

Предприятие-банкрот заставили заплатить работникам пособие и компенсацию за отпуск 06.02.2019 14:59

Пенсионера ограбили, обещая поставить газоанализатор 06.02.2019 11:59

Масло на 4 тысячи рублей украла девушка в магазине 06.02.2019 11:52

Народные новости
2999 29
Alejandro
4188 30
Pravdiviy
4187 9
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

Сегодня 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Ferretti e Ferretti и Caroti — правильная детская мебель

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.