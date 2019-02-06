Два человека погибли и один пострадал на дорогах области за день

06.02.2019 18:57 159

За вторник, 5 февраля, в Калужской области произошло 2 серьезных ДТП в которых погибли двое и пострадал один человек.

Аварий с материальным ущербом оформлено 45, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы оштрафовали за день почти 4 тысячи нарушителей. Из них 6 водителей были нетрезвы, 15 нарушили правила перевозки детей, 7 автолюбителей выехали на встречную полосу, 72 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.