В Калужской области 154 дольщика ждут свои квартиры

06.02.2019 18:49 37

В реестре пострадавших соинвесторов остаются 154 жителя Калужской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 6 февраля. С привлечением средств этих обманутых дольщиков возводятся 18 зданий. Где именно расположены эти недострои, пресс-служба не уточнила. Прокуратура контролирует достройку проблемных зданий.



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